Grêmio anuncia a contratação do argentino Cristian Pavón, ex-Atlético-MG

Depois de jogar pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, o argentino chegou ao Galo em julho de 2022. Porém, não conseguiu repetir o sucesso no clube mineiro. No Brasil, marcou cinco gols e deu 12 assistências em 72 jogos.

EL KICHÁN É TRICOLOR! ???? Habla, joga y balança as redes! Cristian Pavón é a novidade para o ataque do Imortal. O argentino tem vários títulos na carreira e atuações de destaque pela Seleção do seu país. Bienvenido ao mais copero!#ReforçoTricolor pic.twitter.com/t03XLXEoKa

O jogador chega para reforçar o setor ofensivo do Grêmio. Além dele, Diego Costa também assinou com os gaúchos. Soteldo, que também foi contratado nesse início de temporada, lesionou a coxa e vai desfalcar o time por pelo menos dois meses.