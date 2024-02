Goleiro do Santos rompe ligamento do joelho e passará por cirurgia

No momento, o Peixe conta com Breno, João Paulo, Diogenes e Gabriel Brazão, sendo que o último não está na relação devido ao transferban sofrido pela dívida do Santos com o técnico Fabián Bustos.

Com 19 pontos, o Santos está na liderança da classificação geral e do Grupo A. O Alvinegro Praiano tem o Novorizontino, pela nona rodada do Paulistão, como próximo adversário, às 16h (de Brasília) desse domingo, na Vila Belmiro.