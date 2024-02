Gabigol vai ao Maracanãzinho para acompanhar Fla-Flu pela Superliga feminina

? Em casa

Dentro de quadra, o Flamengo alcançou sua 15ª vitória consecutiva na Superliga feminina. Em um primeiro set disputado, as mandantes venceram por 25 a 23. No segundo, tiveram um domínio maior e fecharam em 25 a 12. Apesar do desempenho irregular, o Fluminense conseguiu vencer a terceira parcial, por 25 a 23. No set final, as rubro-negras fecharam o jogo com 25 a 16.

Com o triunfo, o Sesc Flamengo alcançou 45 pontos e seguiu isolado na liderança da competição, com sete a mais que o vice-líder Osasco. A equipe carioca volta à quadra na próxima sexta-feira, para enfrentar o São Caetano, a partir das 21h (de Brasília), novamente no Maracanãzinho.