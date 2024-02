Moreira tem lesão muscular na coxa e vira desfalque no São Paulo

O lateral direito Moreira virou desfalque para os próximos jogos do São Paulo. Nesta sexta-feira, o atleta passou por exames de imagem que diagnosticaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele iniciou o tratamento no Reffis Plus.

O jogador sentiu dores na região durante o aquecimento do clássico contra o Santos, na última quarta-feira. Ele teve que ser cortado às vésperas da partida no Morumbis. Ele já havia ficado em observação nesta quinta, no CT da Barra Funda.

O clube não divulgou o prazo para recuperação do atleta, mas a tendência é que ele desfalque o time por, no mínimo, uma semana.