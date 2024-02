Ex-São Paulo, Shaylon marca dois gols e se destaca em goleada do Atlético-GO

O meia Shaylon, formado nas categorias de base do São Paulo, foi um dos destaques da goleada do Atlético-GO sobre o Goiatuba por 6 a 0. O atleta, de 26 anos, anotou dois gols e três assistências no passeio do Dragão. A partida ocorreu nesta quinta-feira, no estádio Antônio Accioly, e foi válida pela nona rodada do Campeonato Goiano.

Shaylon marcou o segundo e o sexto gol do Atlético-GO na partida, além de contribuir com assistências para o primeiro, quarto e quinto tento atleticano.

Segundo o Sofascore, Shaylon acertou 47 dos 51 passes que tentou, com um aproveitamento de 92%. Além disso, concedeu seis passes decisivos, que ocasionaram boas oportunidades de gol para o Atlético-GO.