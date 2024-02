Ex-Corinthians, Du Queiroz é apresentado oficialmente pelo Grêmio

Nesta sexta-feira, o volante Du Queiroz foi apresentado oficialmente como novo reforço do Grêmio. O jogador estava no Zenit, da Rússia, depois de se destacar no Corinthians.

No começo da apresentação Du Queiroz recebeu a camisa 37 das mãos do vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum.

O jogador falou sobre a possibilidade de atuar fora de sua posição de origem e deixou um recado para Renato Gaúcho. "Estou preparado para qualquer posição de que ele me colocar e muito motivado".