Endrick celebra retorno ao Palmeiras e reforça desejo de jogar o máximo possível antes de ida ao Real

Números de Endrick na estreia pelo Palmeiras em 2024

Contra o São Bernardo, Endrick atuou por 72 minutos e teve 46 ações com a bola. Segundo números do Sofascore, o camisa 9 do Alviverde acertou 20 dos 25 passes que tentou (80%) ? dois deles decisivos ?, deu um chute a gol, um para fora e teve sucesso em três dos quatro dribles que realizou no jogo. Além disso, venceu dez dos 12 duelos que teve pelo chão e sofreu cinco faltas.

Com Endrick à disposição, o Palmeiras enfrenta o rival Corinthians no próximo domingo (18), às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão lidera o Grupo B do Estadual, com 17 pontos ? dois abaixo do Santos, primeiro colocado da classificação geral.