Em recuperação de lesão, Nestor é inscrito pelo São Paulo no Paulista

Autor do gol do título do São Paulo na Copa do Brasil, Nestor se machucou em um treino na reta final do último ano e precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma lesão no menisco e no ligamento colateral medial. O meia deve voltar a jogar no início de março, quando se inicia a fase de mata-mata do Paulistão.

O jogador ainda não participou dos treinos com os demais companheiros e tem feito atividades com a fisioterapia no CT da Barra Funda. Por esse motivo, ele não deve ser utilizado nos últimos jogos da fase de grupos do torneio.

Com Nestor, o clube agora tem apenas uma vaga a ser preenchida. O Tricolor só poderá mexer na lista se passar para a próxima fase do Paulista. O regulamento permite até quatro mudanças na relação após o início das quartas de final.

Busca por reforços não evolui

A diretoria do São Paulo buscava reforços para a equipe, mas esbarrou na dificuldade de mercado. O clube almejava contratar um camisa 9 para ser o substituto imediato de Calleri, um zagueiro canhoto e outro lateral esquerdo, para suprir as perdas de Beraldo e Caio Paulista, respectivamente.

Entretanto, nenhuma negociação avançou. Em meio a desfalques importantes, como os de Lucas e Wellington Rato, o técnico Thiago Carpini tem utilizado aqueles que estão à disposição no elenco.