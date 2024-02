Damián Suarez é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Vasco pelo Campeonato Carioca. O técnico Tiago Nunes conta com uma novidade para o clássico. O lateral direito Damián Suarez foi regularizado e pode estrear com a camisa alvinegra.

Suarez estava no Getafe-ESP e foi anunciado pelo Glorioso no último dia nove. O lateral vem treinando com o elenco na última semana. O uruguaio não terá problema com ritmo de jogo.