Coronado desembarca em São Paulo para assinar com Corinthians: "Coração falou mais alto"

"Com certeza, é um sonho para qualquer jogador, ainda mais com a minha trajetória de atuar fora do Brasil. Voltar para cá, em um clube gigantesco como o Corinthians, é muito especial para mim. Mas pés no chão, vou realizar exames médicos, estou ansioso mas tenho que ficar quietinho ainda", complementou.

Em relação à parte física, Coronado deixou claro que ainda não está 100% para entrar em campo e ajudar os companheiros. O último jogo que o atleta disputou foi no dia 25 de dezembro, pelo Al-Ittihad.

"Não vou estar 100% ainda, vai ser necessário um pouco tempo de trabalho, mas isso vai ser falado internamente com o clube, para a gente acertar os detalhes. Vou dar o máximo para acelerar esse processo", finalizou.

Para contar com o meia ainda na primeira fase do Estadual, o Corinthians precisa inscrevê-lo no torneio assim que seu contrato aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, previsto para encerrar as atividades às 19 horas (de Brasília). O prazo de inscrição de atletas para a primeira fase no Paulistão se encerra hoje (16).

De qualquer forma, é improvável que Coronado esteja disponível para o clássico contra o Palmeiras, no domingo (18). A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o jogador fará uma preparação especial no CT, durante essa primeira semana, antes de ser relacionado pela primeira vez pelo técnico António Oliveira

Além de Coronado, o Corinthians está em vias de anunciar o lateral direito Matheuzinho e o ponta Pedro Henrique. O clube também negocia a chegada do zagueiro Cacá.