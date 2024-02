Corinthians se afasta da zona de queda do Paulistão; São Paulo desaba na classificação geral

O encerramento da oitava rodada do Paulistão 2024 é motivo de alívio para o Corinthians. Com a segunda vitória seguida, o Timão se distanciou do perigo da zona de rebaixamento, apesar de ainda estar fora do top-10 da classificação geral.

Com 9 pontos, o Corinthians tem a 11ª melhor campanha do Estadual. No entanto, a diferença para a zona de rebaixamento já chegou a cinco pontos - hoje estariam rebaixados Portuguesa e Santo André, com apenas 4 pontos.