Corinthians libera Rafael Ramos ao Ceará por empréstimo; confira

O Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira (16) a contratação do lateral direito Rafael Ramos, por empréstimo, até o final do ano. O clube cearense divulgou que firmou um pré-contrato com o defensor português de 29 anos, que estava no Corinthians.

Ramos não vinha tendo espaço no Timão, tanto que nem foi inscrito para a primeira fase do Paulistão. A passagem do lateral pela equipe paulista foi discreta, marcada por atuações apagadas e muitas lesões.