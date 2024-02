Corinthians anuncia contratação de Igor Coronado; veja detalhes do acordo

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira (16) a chegada do meia Igor Coronado, que rescindiu recentemente com o Al-Ittihad. O Timão adquiriu 100% dos direitos econômicos do atleta e firmou contrato até final de 2026.

A multa rescisória de Coronado para o mercado nacional é de R$ 300 milhões, enquanto que para o internacional é de 100 milhões de euros.