Corinthians anuncia a contratação do ponta Pedro Henrique; veja detalhes

"Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e, para mim, não é diferente. Estou muito feliz, motivado, é um grande clube. Esta camisa é pesadíssima. Então, estou muito feliz de poder chegar aqui", disse o novo reforço.

Após um período na Europa, Pedro Henrique retornou ao Brasil em 2022 para vestir as cores do Internacional, com 90 jogos, 21 gols e sete assistências pelo Colorado. Recentemente, ele perdeu espaço com o técnico Eduardo Coudet e chegou a ser negociado com o Vasco, mas as tratativas não evoluíram.

Vindo de duas vitórias seguidas, o Corinthians está na lanterna do Grupo C, com nove pontos, atrás de Inter de Limeira (10), Mirassol (11) e RB Bragantino (15). O próximo compromisso é o clássico contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília) desse domingo, na Arena Barueri.