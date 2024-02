Consórcio Maracanã culpa shows e grande quantidade de jogos por más condições do gramado

O gramado do Maracanã tem sido alvo de críticas durante o início desta temporada do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o consórcio responsável pela administração do estádio justificou que a baixa qualidade é consequência de shows no final do ano passado e a grande quantidade de partidas disputadas em um curto período.

Em nota publicada em suas redes sociais, o Consórcio Maracanã apontou que a recuperação do gramado ao fim da temporada, principalmente no lado do setor norte, foi prejudicada por conta de dois grandes shows ? realizados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro ? ocorridos em dezembro.

"O estádio recebeu somente no mês de dezembro do ano passado quatro eventos, sendo dois megashows - Paul McCartney e Ivete Sangalo -, o que fez com que um grande palco ficasse montado por duas semanas sobre o gramado", iniciou.