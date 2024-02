Comissão técnica do Palmeiras completa 150 vitórias, mas Abel minimiza marca

Com a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, nesta quinta-feira (15), a comissão técnica portuguesa, que está à frente do Palmeiras desde 2020, completou 150 triunfos no comando do Verdão, em 261 jogos disputados. Flaco López anotou o gol do jogo que aconteceu no Estádio Primeiro de Maio.

"Significa zero. Se desse um título significava muito. Jogamos a Supercopa, tivemos a oportunidade de ganhar nos 90 minutos e perdemos, então o treinador é pardal, não sabe substituir. Futebol aqui não tem memória, é o aqui agora. São números bonitos, para vocês. Mas se fosse um título corria atrás, mas não dá nada. Tenho necessidade de provar todos os dias a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo. Desafiar os jogadores, com nova dinâmica e forma de jogar, obriga a ser agressivos no momento de perda de bola e desafiá-los. Tem que ser criativo, fazer a mesma coisa, mas melhor, criar desafios. Que eles sintam que o treinador está aqui para ajudar, é muito grato pela equipe, pela forma que se dedica e aceita as ideias do treinador. Ganhando ou perdendo, somos todos responsáveis por tudo", analisou em entrevista coletiva após a partida.

Nesses 261 jogos, além das 150 vitórias, são 64 empates, 47 derrotas, 455 gols marcados e 208 sofridos. Nessa temporada, a equipe tem cinco triunfos e três empates. O técnico Abel Ferreira esteve à beira do gramado em 233 oportunidades nesse período. Em sua ausência, João Martins comandou 24 partidas e Vitor Castanheira outras três.