Com principais jogadores, Atlético-MG divulga relacionados para jogo contra o Itabirito

O Atlético-MG divulgou a lista com os 24 jogadores relacionados para o duelo diante do Itabirito, pelo Campeonato Mineiro. A equipe terá seus principais jogadores à disposição do treinador Luiz Felipe Scolari.

Dos jogadores que vinham sendo relacionados, dois nomes estão de fora: o zagueiro Rômulo e o atacante Vargas. Além deles, Mauricio Lemos e Zaracho, que seguem recuperação física, também não aparecem na lista. Jemerson, que ficou de fora do último jogo por conta de uma suspensão, está de volta.