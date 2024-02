Arteta comenta possível ida de Mbappé ao Arsenal "Por que não?"

Apesar da dificuldade da negociação, Arteta não descartou a ida do francês aos Gunners.

"Por quê não? Se quisermos ser a melhor equipe, precisaremos dos melhores talentos e dos melhores jogadores. Eu não estou envolvido. Talvez o Edu e os donos estejam, não entro nessas conversas até a última etapa", afirmou.

O Arsenal está em busca de um atacante para disputar posição com Gabriel Jesus na próxima temporada. O inglês Ivan Toney, do Brentford, é um dos nomes que vêm sendo fortemente veiculado nos jornais do país.