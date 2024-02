Após servirem a Seleção Olímpica, John Kennedy e Alexander voltam aos treinos do Fluminense

O técnico Fernando Diniz recebeu boas notícias nesta semana. Isso porque o atacante John Kennedy e o volante Alexander voltaram aos treinos no Fluminense.

Os dois jogadores estavam com a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico. Outro jogador do elenco que atuou na competição foi o recém-chegado Marquinhos.