Abel breca empolgação sobre Flaco, decisivo na vitória: 'Quero colocar um gelo'

Flaco saiu do banco para entrar no lugar de Endrick, que fez sua estreia pelo Verdão nessa temporada, e marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, aproveitando cruzamento de Estêvão.

Com cinco gols marcados, Flaco é o artilheiro do Palmeiras e do Campeonato Paulista. Neste ano, o camisa 42 disputou sete partidas, incluindo a da Supercopa.

Essa foi a segunda partida que Flaco decidiu. O jogador também marcou o gol do Verdão no fim do jogo contra o Bragantino, pela quarta rodada, novamente saindo do banco de reservas.

O próximo compromisso do Palmeiras é neste domingo (18), contra o Corinthians, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

