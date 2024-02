5 motivos para acreditar na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians

Bom momento de Flaco López

O centroavante Flaco López aproveitou as chances que recebeu neste começo de ano e se tornou um dos principais jogadores do elenco. Na atual temporada, ele balançou as redes cinco vezes em sete jogos. Três dos cinco gols anotados pelo argentino foram de cabeça, o que demonstra o poderio aéreo do atual artilheiro do Paulista, ao lado de Dellatorre, do Mirassol.

Invencibilidade na temporada

O Alviverde já enfrentou grandes equipes do futebol brasileiro em 2024: São Paulo, Santos e Bragantino e, apesar da derrota nos pênaltis para o Tricolor Paulista na Supercopa, ainda não foi superado no tempo normal. Ao todo, foram oito jogos, cinco vitórias e três empates.

Experiência de Abel Ferreira

Outro fator que pode ser decisivo para um placar positivo do Palmeiras é o tempo de Abel Ferreira na equipe. Diferentemente do técnico adversário, que tem apenas dois jogos pelo Corinthians, o português de Penafiel já está no time desde 2020 e tem ampla experiência no futebol brasileiro. Ídolo da torcida, o treinador conhece a bastante tempo a maioria de seus atletas e tem o controle total do elenco.