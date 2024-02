5 motivos para acreditar na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras

? Corinthians (@Corinthians) February 16, 2024

Chegada de António Oliveira

Anunciado como novo treinador do Corinthians na última sexta-feira, António Oliveira iniciou sua trajetória com tudo e já soma duas vitórias em dois jogos, além de sua equipe ter marcado seis gols e sofrido apenas um. Antes da chegada do técnico, o Timão vinha de cinco derrotas consecutivas e se encontrava na zona de rebaixamento do Paulistão.

Arena Barueri

Pela baixa qualidade no gramado, o Allianz Parque foi interditado pela Federação Paulista há duas semanas. Por conta disso, o Derby será disputado na Arena Barueri, o que fará com que o Palmeiras jogue longe de sua casa, mesmo sendo o mandante.