Zagueiro do Manchester City, Rúben Dias critica calendário

"Daqui a pouco vamos ser impedidos de ter, pelo menos, um mês de férias para descansar. Não quero pensar nisso. No final, a qualidade do futebol que podemos proporcionar depende da quantidade de tempo que temos para descansar. Um depende do outro."

O calendário, que já é apertado, ganhará uma nova competição em 2025: a Copa do Mundo de Clubes. O torneio irá reunir times de todos os continentes e terá um formato bem maior do que o outro Mundial. Ao todo, serão 32 equipes participando da disputa pelo troféu. O campeonato da FIFA será realizado em 29 dias, entre junho e julho do próximo ano.

Apesar de ser uma grande novidade para os torcedores, Rúben Dias se mostrou preocupado com a data que ele será jogado.