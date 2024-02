Wanderson e Mercado completam 100 jogos pelo Internacional e ganham homenagens do clube

Caindo bastante pelo lado esquerdo do gramado, o jogo de Wanderson é muito concentrado na capacidade de gerar chances por meio do drible. Não à toa, o atleta tem 68% de acerto nos dribles nesses 100 jogos com o Inter e uma média de 27% de cruzamentos certos.

Nessa temporada, o ponta tem sido fundamental para o time comandado por Eduardo Coudet. Wanderson atuou em sete dos oito jogos que o Inter disputou, contribuindo com dois gols e duas assistências. Ele é o artilheiro da equipe ao lado do equatoriano Enner Valencia.

Já Gabriel Mercado foi contratado pelo Inter em 2021 e ganhou vaga na zaga após boas atuações em 2022. Defendendo as cores do Colorado, o argentino tem quatro gols - três deles marcados no ano passado, ano em que mais atuou pelo time.

Com Wanderson e Mercado à disposição, o Internacional volta a campo neste domingo. Pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, o Colorado visita o Novo Hamburgo a partir das 20 horas (de Brasília), no Estádio do Vale.