Vasco emite nota contra a arbitragem do jogo contra o Fluminense

O Vasco saiu de campo revoltado com a arbitragem no clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, que empatou em 0 a 0. Os cruzmaltinos se sentiram prejudicados pelos dois gols anulados e o pênalti não marcado por Bruno Mota Correia mesmo após ser chamado pelo VAR.

Tanto que o clube emitiu uma nota oficial. O Vasco criticou a arbitragem, além do gramado do Maracanã.

Os cruzmaltinos vem reclamando de serem prejudicados em alguns jogos do Estadual. O primeiro foi no empate com o Bangu, quando teve o volante Jair expulso aos quatro minutos do primeiro tempo. Depois, na derrota para o Nova Iguaçu, a não expulsão do lateral direito Cayo Tenório ainda na etapa inicial.