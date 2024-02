Trem na Inglaterra é renomeado para homenagear seleção feminina

? THE LIONESS LINE ?

The Euston to Watford Junction London Overground - which runs through Wembley - has been renamed to honour our historic #WEURO2022 win, achievements and lasting legacy.

Lionesses February 15, 2024

Entre as atletas destaques da seleção, estão a goleira Mary Earps, a zagueira e capitã Leah Williamson e a lateral Lucy Bronze, que já foi eleita a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA em 2020.

As Leoas terão mais dois amistosos em fevereiro, contra Áustria e Itália, antes de disputar uma vaga para defender seu título da Eurocopa em 2025 e buscar o bicampeonato.