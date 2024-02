Treinador do Vasco, Emiliano Díaz destaca sentimento após clássico contra o Fluminense: 'Roubado`

O Vasco empatou com o Fluminense por 0 a 0 e saiu da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Os cruzmaltinos saíram de campo revoltados com a arbitragem.

O auxiliar Emiliano Díaz falou sobre o sentimento que os vascaínos após a partida.

"O Vasco entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo. Dois gols válidos, um pênalti que o VAR reconheceu, expulsão do Medel sem ter feito nada. Os árbitros querem ser mais protagonistas que os jogadores. Mais um jogo que nós somos prejudicados. Fico muito orgulhoso do grupo, o que deixa a gente chateado é que não vão falar do bom jogo que o Vasco fez. O Fluminense é um grande time, não tem nada a ver com isso, mas como falei com o Felipe Melo, o árbitro estragou o espetáculo", disse.