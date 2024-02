Santos afasta fantasma dos últimos três anos e se garante nas quartas do Paulistão com antecedência

Com a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbis, o Santos garantiu uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista com quatro rodadas de antecedência. A classificação foi muito celebrada pelo Alvinegro Praiano, que não alcançava o feito há três anos.

A última vez que o time passou da fase de grupos foi em 2020, quando caiu para a Ponte Preta após derrota de 3 a 1, em plena Vila Belmiro. Desde então, foram três eliminações seguidas ainda na primeira fase.

Em 2021, o clube ficou na terceira colocação da sua chave, com 13 pontos. Nos dois anos seguintes, a equipe amargou a mesma posição, mas com 14 unidades.