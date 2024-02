Portuguesa cede empate ao Água Santa e perde chance de sair da zona de rebaixamento do Paulista

Nesta quinta-feira, no Canindé, a Portuguesa empatou com o Água Santa por 1 a 1, em confronto válido pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A Lusa, assim, permanece na zona de rebaixamento da competição junto ao Santo André.

Ainda na zona de rebaixamento na classificação geral, a Portuguesa quebra uma sequência de cinco derrotas e avança à terceira posição do Grupo A, com quatro pontos. Já o Água Santa, com 11 pontos, permanece na terceira colocação do Grupo B.

Pela próxima rodada do Paulistão, a Portuguesa enfrenta o Guarani, neste domingo. A partida está marcada para começar às 18h (de Brasília), no Canindé. O Água Santa, por sua vez, voltará a campo no mesmo dia diante da Inter de Limeira, no Brinco de Ouro, em Campinas. A bola rola às 20h.