Pedro valoriza atuação contra o Bangu e celebra bom início de temporada do Flamengo

"Feliz por este início de temporada. O desempenho da equipe foi muito bom. Fomos felizes, criamos muito e fizemos os gols. Vou seguir trabalhando para continuar fazendo gols para ajudar o Flamengo", declarou o camisa 9.

O Flamengo segue em busca do título do Cariocão. Para manter-se na liderança, o time comandado por Tite volta a campo na próxima terça-feira, contra o Boavista, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do torneio.