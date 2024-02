Palmeiras defende invencibilidade contra o São Bernardo; confira retrospecto

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. O Verdão, que nunca perdeu da equipe do ABC, defenderá sua invencibilidade.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentaram em oito oportunidades na história dos clubes. São sete vitórias palmeirenses e um empate. Além disso, o Verdão marcou 14 gols e sofreu apenas um. Todos os duelos foram pelo Campeonato Paulista.

O primeiro jogo foi em 2011, na primeira fase do Paulistão. Resultado: 2 a 0 para o Palmeiras, no Canindé. Enquanto isso, as equipes se enfrentaram pela última vez em março de 2023, em duelo válido pelas quartas de final do Estadual. Na ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Rony, e se classificou à fase seguinte. Posteriormente, o time comandado por Abel Ferreira levantou a taça ao bater o Água Santa na decisão.