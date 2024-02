Moreira inicia tratamento após corte, mas será reavaliado pelo São Paulo

O lateral-direito Moreira iniciou o tratamento no CT da Barra Funda um dia depois de ser cortado do clássico contra o Santos, na última quarta-feira, no Morumbis. O jogador do São Paulo sentiu dores na coxa direita no aquecimento do jogo e teve que ser trocado pelo técnico Thiago Carpini.

O clube não divulgou a gravidade do problema. O ala não participou do treino com o elenco nesta quinta e ainda vai ser reavaliado pelo departamento médico. Ele, portanto, é dúvida para o duelo contra o Bragantino, que ocorre neste sábado.

Em boa fase, Moreira seria titular do São Paulo pelo terceiro jogo seguido. O garoto ganhou espaço com as ausências de Igor Vinícius e Rafinha, machucados, mas pode virar baixa para as próximas partidas da equipe.