Mbappé comunicou ao PSG que sairá do clube no meio do ano

?? BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer ? Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

? Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

Segundo o site Transfermarkt, Mbappé é o jogador mais valioso do mundo, ao lado de Haaland e Bellingham, custando 180 milhões de euros. Contudo, como o contrato do francês com o clube parisisense se esgota ao fim da temporada, poderia chegar ao clube merenge sem custos.

Somando Campeonato Francês e Champions League, Mbappé soma 24 gols e quatro assistências em 26 jogos nesta temporada.