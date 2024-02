Luiz Henrique vira dúvida para estreia do Botafogo na Pré-Libertadores

Corinthians corre risco com 4-3-3 contra o Palmeiras

Luiz Henrique começou a partida no banco de reservas e entrou no primeiro minuto da segunda etapa. O atacante, com dores, acabou substituído aos 36 minutos.

Na próxima quarta-feira, o Botafogo encara o Aurora, pela Pré-Libertadores, na Bolívia. A partida de volta será disputada no dia 28 de fevereiro, no Nilton Santos.

Antes do jogo contra o Aurora, o Botafogo terá o clássico contra o Vasco neste domingo, no Nilton Santos, às 16 horas (de Brasília). O confronto é válido pela nona rodada do Campeonato Carioca.