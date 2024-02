Lateral esquerdo Damián Suárez é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Botafogo

O Botafogo deu uma alegria aos seus torcedores nesta quinta-feira. O clube informou que o lateral esquerdo Damián Suárez foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, o defensor está apto para fazer sua estreia com a camisa do Glorioso já no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca.

Dessa forma, o lateral esquerdo fica à disposição do técnico Tiago Nunes para o duelo contra o Cruzmaltino. A bola rola neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Nilton Santos, pela nona rodada do Cariocão.

Damián Suárez foi anunciado pelo Botafogo na última sexta-feira (09). O defensor chegou do Getafe, da Espanha, e assinou vínculo em definitivo com o Fogão até o fim de 2025. O jogador foi revelado nas categorias de base do Defensor, do Uruguai.