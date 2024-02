Kubo admite falha em gol de Mbappé na derrota da Real Sociedad para o PSG

"Agora é seguir, porque ainda tem a partida de volta, em casa, seguimos sonhando", afirma em entrevista para a "TNT Sports". "Temos que buscar a virada. Ir para a casa em desvantagem me deixa triste. Não resta outra opção se não fizer pressão neles desde o início. Nós temos a falta do gol, né? No nosso último mês nós não marcamos gol. Aí é chegar no jogo da volta e tentar marcar o quanto antes. Vamos entrar na partida com a ajuda da torcida", concluiu.

A partida decisiva entre Real Sociedad e PSG pela Liga dos Campeões será realizada no dia 5 de março, às 17h (de Brasília), no Estádio Anoeta. Para se classificar, o time espanhol tem que vencer por três gols de diferença ou por dois para levar à prorrogação.