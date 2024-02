Felipe Jonatan exalta ambiente do Santos, mas evita pensar em título

Nesta temporada, o Alvinegro Praiano soma números positivos. Em oito jogos, o time soma seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Classificação e jogos Paulista

Com o triunfo no San-São, o Santos abriu ainda mais vantagem na liderança geral do Paulistão. Agora, a equipe soma 19 pontos e, além de ocupar a ponta da competição, figura no primeiro lugar do Grupo A. O time também já está garantindo nas quartas de final do torneio.

Apesar disso, Felipe Jonatan adotou cautela. O lateral evitou falar em título, mas salientou que é preciso almejar grandes coisas.

"O Santos onde entrar tem que entrar para vencer, pela sua história, mas com muita humildade. Ainda tem muitos jogos para acontecer. A gente tem dois jogos importantes dentro de casa. Temos que procurar ao máximo essa primeira posição na classificação geral. Título não pensamos no momento, mas claro que tem que pensar grande, tem que vencer", contou.

O defensor voltou a entrar em campo após passar dois jogos afastado por conta de uma pancada no tornozelo esquerdo. O jogador de 25 anos, aliás, retornou no sacrifício. Ele revelou que ainda não estar 100%.

"Estou sentindo um pouco de dor ainda, tive um edema bem no tendão. Estou apto, mesmo com dor quero ajudar. Nos últimos dois jogos não tive condição nenhuma, tentei, mas não deu. Agora me senti um pouco melhor. Tenho tratado em três períodos com o pessoal do clube. É procurar evoluir e tenho certeza que vou estar apto para domingo", finalizou.