Grêmio anuncia contratação do lateral esquerdo Mayk, ex-Guarani

O Grêmio segue se movimentando no mercado da bola. Na tarde desta quinta-feira, o Tricolor gaúcho anunciou a contratação do lateral esquerdo Mayk, que estava no Guarani. O defensor assinou vínculo em definitivo com o clube gremista até o fim de 2026.

"NOVIDADE NA LATERAL! Marcação, força e precisão. Mayk é o novo #ReforçoTricolor! Aos 24 anos, o atleta já conquistou uma Copa do Nordeste e dois estaduais. Com o manto gremista, vamos juntos em busca de outras glórias! Bem-vindo!", escreveu a equipe nas redes sociais.

De acordo com nota oficial do clube, o lateral tinha outras propostas na mesa, mas o Grêmio se antecipou e contou com o desejo do atleta em jogar pelo time. Mayk chega a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. Ele aguarda, agora, o registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder estrear.