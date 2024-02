Gabriel Martinelli fala sobre a saída da categorias de base do Corinthians: "Chorei muito"

Gabriel Martinelli defendeu as categorias do base do Corinthians até os 13 anos de idade. Hoje no Arsenal, da Inglaterra, o atacante falou sobre seu período no clube paulista, lembrando até de um momento de intensa tristeza.

Martinelli chegou ao Timão com apenas seis anos. O atacante contou que o desejo de ser jogador nasceu por conta do pai. "Ele sempre teve o sonho de um filho jogador. Ele também tentou ser jogador, mas não deu certo. Jogou futebol amador. Ele sempre sonhou em ter um filho, então ele tinha em mente que quando eu fizesse seis anos, ele ia me levar para o Corinthians", disse à Espn.

Gabriel teve que deixar o clube quando seus pais decidiram se mudar para a cidade de Itu, no interior do estado de São Paulo, "Tive que entender que era uma decisão dos meus pais".