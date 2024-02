Flaco marca após cruzamento de Estêvão, e Palmeiras bate São Bernardo pelo Paulistão

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o São Bernardo, por 1 a 0, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, com gol de Flaco López, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Com mais esse gol, o argentino superou Raphael Veiga e assumiu a artilharia isolada do Estadual, com cinco bolas na rede.

O duelo marcou o retorno de Endrick, que estava com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, e a estreia do atacante Lázaro. A vitória deixa o Verdão fica com 17 pontos e segue na liderança do Grupo B, com cinco vitórias e dois empates. O São Bernardo segue em terceiro lugar do Grupo D, com 12 pontos.

O Palmeiras agora volta a campo neste domingo para clássico contra o Corinthians, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Enquanto isso, o São Bernardo duela com o Santo André, na segunda-feira, às 19 horas, no Estádio 1° de Maio.