Ex-treinadora do Brasil, Emily Lima é a nova coordenadora técnica das seleções de base do Peru

Nesta quinta-feira, a treinadora Emily Lima convocou a seleção feminina do Peru para as datas Fifa de fevereiro. Na ocasião, também foi anunciada a nova estrutura do departamento de seleções femininas, que terá a treinadora como a nova coordenadora técnica das seleções de base peruanas - além de seguir comandando a equipe feminina principal.

Conforme explicado pela diretora de seleções femininas Solange Rodriguez, Emily passará a exercer supervisão esportiva e metodológica, atuando em decisões e planificação de trabalho com as comissões técnicas das seleções de base. A partir de agora, todas as seleções femininas (profissional, sub-20 e sub-17) passarão a ter comissões específicas.

Em entrevista coletiva concedida na Federação Peruana de Futebol, a treinadora deu detalhes sobre a importância da nova estrutura com administrações próprias para o desenvolvimento do futebol feminino no país andino.