Eduardo Barros admite atuação do Fluminense abaixo do ideal contra o Vasco

O Fluminense empatou com o Vasco por 0 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O clássico foi o primeiro teste para a equipe titular, comandada por Fernando Diniz.

O auxiliar Eduardo Barros falou com a imprensa após a partida, pois Diniz foi expulso. Ele admitiu que o Fluminense ainda não chegou ao seu melhor no ano.

"A atuação do Fluminense ainda está longe da nossa melhor versão. Nossa temporada ainda está começando. Tivemos por circunstâncias do jogo fazer trocas que não estavam previstas. No nosso melhor momento do jogo a arbitragem conseguiu atrapalhar o andamento da partida", disse.