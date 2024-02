Dodô volta a treinar com elenco do Santos em meio a problemas na lateral esquerda

Nesta quinta-feira, o Santos contou com uma novidade em sua reapresentação após a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Dodô foi reintegrado aos treinos do elenco principal do Peixe.

O lateral esquerdo estava afastado desde o começo da temporada. Ele não estava nos planos da comissão técnica de Fábio Carille. Contudo, após enfrentar problemas no setor, o comandante decidiu chamar o atleta de 32 anos de volta.