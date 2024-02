Cruzeiro x América-MG: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Mineiro

Cruzeiro e América-MG entram em campo para o clássico nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. As duas equipes seguem invictas na competição e buscam manter a liderança de seus grupos.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere fazem a transmissão da partida.