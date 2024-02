Cruzeiro perde para o América-MG em casa e sofre primeira derrota no Campeonato Mineiro

Na noite desta quinta-feira, um clássico tomou conta do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro recebeu o América-MG e foi superado pelo rival por 2 a 0, no Mineirão, pela sexta rodada. Os gols da vitória do Coelho na partida foram marcados por Renato Marques e Rodrigo Varanda.

Com o resultado, o Cruzeiro sofreu a primeira derrota no torneio, mas se manteve no topo do Grupo A, com 10 pontos conquistados. Já o América-MG segue invicto no Mineiro e foi aos 13 pontos, abrindo vantagem de seis pontos na liderança do Grupo C.

Agora, os dois times voltam a campo neste fim de semana para dar sequência ao Mineiro. Neste domingo, o Cruzeiro visita o Democrata. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Mammoud Abbas (Mamudão).