Corinthians x Ferroviária: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Supercopa Feminina

COMO CHEGAM







O Corinthians chega para a disputa da semifinal após vencer por 4 a 2 o Internacional, no Beira-Rio, pelas quartas de final. A Ferroviária, por sua vez, bateu o Flamengo nos pênaltis por 6 a 5 após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, no Estádio Luso-Brasileiro.

ÚLTIMOS 5 CONFRONTOS

Três vitórias do Corinthians



Uma vitória da Ferroviária