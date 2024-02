Com três de Pedro, Flamengo vence Bangu e assume a ponta do Carioca

Os flamenguistas demoraram, mas chegaram ao gol na primeira oportunidade. Pedro foi lançado, passou pelo marcador e tocou na saída do goleiro.

O revés foi sentido pelo Bangu. Com isso, o Flamengo passou a ter facilidade no setor ofensivo. Em duas oportunidades, Pedro quase ampliou o placar. Depois, Gerson parou no goleiro Gabriel Leite.

Nos minutos finais, o panorama do jogo seguiu o mesmo. O Flamengo tentou aumentar o marcador, mas pecou no último passe. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo com a vantagem mínima em Aracaju.

No segundo tempo, o Bangu voltou com uma postura mais ofensiva e assustou em chute de Raphael Augusto. O susto fez o Flamengo melhorar e passar e chegar ao ataque com mais intensidade.

Não demorou para os rubro-negros marcaram o segundo gol. Aos 12 minutos, Pedro tabelou com Luiz Araújo e mandou para a rede.

A partida seguiu aberta após o gol rubro-negro. O Flamengo acumulou boas chances de marcar, enquanto o Bangu só ameaçou uma vez, com Ronald. Os flamenguistas chegaram ao terceiro aos 28 minutos. Pedro pegou rebote na pequena área e apenas empurrou para o gol.