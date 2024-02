Com o fim da Copa da África e Ásia, Fifa atualiza ranking mundial de seleções

Na manhã desta quinta-feira, a Fifa divulgou o ranking mundial de seleções sem nenhuma alteração no top 10. Apesar disso, com o fim da Copa da África e da Ásia, as posições intermediárias proporcionaram alguns resultados históricos.

Campeã da Copa da África, a Costa do Marfim subiu dez posições e chegou ao 39º lugar do ranking. A vice-campeão Nigéria ganhou 14 e agora ocupa a 28ª colocação.

Angola foi o país que mais ganhou posições nesta atualização, foram 24, subindo de 117 para 93. O bom resultado foi por conta do desempenho na Copa Africana, ao realizar sua melhor campanha na história, chegando até as quartas de final.