Com Endrick titular e Lázaro no banco, Palmeiras está definido para enfrentar o São Bernardo; veja escalações

A Sociedade Esportiva Palmeiras está escalada pra logo mais! ??#AvantiPalestra #SDBxPAL pic.twitter.com/iULqx9623c

? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 15, 2024

No Paulista, o Verdão está na liderança do Grupo B, com quatorze pontos. A equipe comandada por Abel Ferreira teve sua sequência de quatro vitórias seguidas no empate por 1 a 1 contra o Santo André.

Enquanto o São Bernardo é o terceiro colocado do Grupo D, com 12 pontos. O clube tem três vitórias, três empates e uma derrota. O time do ABC vem de um empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.