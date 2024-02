Com Derby à vista, técnico do Corinthians não poupa elogios a Abel Ferreira

"Nos preparamos com a mesma responsabilidade e seriedade todas as competições, por respeito. Vamos competir, trabalhar, e dar tudo para conquistar os três pontos. E nada mais", comentou o treinador na coletiva.

Classificação e jogos Paulista

O Corinthians goleou o Botafogo-SP com gols de Romero (duas vezes), Yuri Alberto e Wesley. Essa foi a segunda vitória seguida da equipe e, consequentemente, de António Oliveira.

Com o triunfo em Ribeirão Preto, o Corinthians chegou aos nove pontos no Estadual, mas segue na lanterna do grupo C. Red Bull Bragantino (14), Mirassol (11) e Inter de Limeira (10) estão à frente do Timão na tabela. O Palmeiras, por sua vez, lidera o grupo B com 14 pontos.